Kadın istihdamını artırmak ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) öncülüğünde ve Artuklu Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Kent Kadın Bostanları Projesi kapsamında ekilen fidelerin ilk hasadı yapıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Proje kapsamında toprağa emek veren kadınlar tarafından yetiştirilen ürünler arasında yer alan salatalık ve patlıcan, hasat edilen ilk ürünler oldu.

Kadın üreticilerle birlikte hasat çalışmalarına katılan Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Münevver Ölker, kadınlarla birlikte ilk ürünleri toplayarak bu anlamlı sürecin sevincine ortak oldu.