Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hıdırellez dolayısıyla Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde program düzenlendi.

Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen programa katılanlar kağıtlara yazdıkları dilekleri kilisedeki dua bölümüne bıraktı ve mum yaktı. Ardından ayin yapıldı ve dua edildi. Annesi ile birlikte geldiği programda konuşan Mira Bektaş, 'İnsanlar dileklerini dilerler ve kutuya atarlar, mum yakarlar. Mutluyum ve heyecanlıyım' dedi.

Kilisedeki ayine katılarak mum yaktığını ve dilek tuttuğunu ifade eden Davut Dağlıoğlu ise, 'Güzel bir gün, herkesin dilekleri kabul olur. Ben her sene buraya geliyorum. Her sene geldiğimde çok mutlu ve huzurlu oluyorum' diye konuştu.