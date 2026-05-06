Hatay'da Antakya Belediyesi tarafından düzenlenen Antakya Gastro Bahar Festivali'nin açılışı 6 Mayıs Çarşamba günü 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bu gün gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin gastronomi şehirlerinden olan Hatay'da şehrin kültürünü yaşatmak için harekete geçen Antakya Belediyesi, bu yıl ilki düzenlenecek olan Antakya Gastro Bahar Festivali'yle depremin izlerini silmek için harekete geçti. Antakya'nın binlerce yıllık mutfak mirasını, bereketli topraklarımızın şifalı ürünlerini ve sarsılmaz geleneklerini sergileyecek olan 1. Antakya Gastro Bahar Festivali; 15 Masterchef'in katılımı, kortej yürüyüşleri ve bitmeyen festival enerjisiyle 6 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da 15 Temmuz Milli İrade Parkı (Vali Göbeği) alanında başlayacak.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, 'Bölgemizin eşsiz gastronomik kimliğini ve kültürel zenginliğini yeniden keşfedeceğimiz, baharın umudunu soframızın bereketiyle harmanlayacağımız bu özel buluşmada; 15 Masterchef'in katılımı, kortej yürüyüşleri ve bitmeyen festival enerjisiyle Antakya'nın kalbinde sizleri de aramızda görmekten büyük onur ve mutluluk duyacağız' dedi.