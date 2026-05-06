Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda 19 göçmen yakalanırken, organizatör 2 sürücüye 350 bin TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 3 Mayıs'ta durdurulan 2 ayrı araçta yapılan aramada 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şahıs yurtdışı yasağı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ayrıca, 2 araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 350 bin 235 TL idari ceza yazılarak araçlar trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.