Sonbaharın gelişiyle birlikte Konya’nın Seydişehir ilçesindeki ormanlar, mantar avcılarının akınına uğruyor. İstiridye mantarının peşinde olan bu avcılar, sarp kayalıklara ve yüksek ladin ağaçlarına tırmanıyor ve en ücra noktalara ulaşmaya çalışıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan mantar avı, hava kararıncaya kadar devam ediyor. Tecrübeli avcılar, kendi uzmanlık alanları olan, bildikleri kuru ve kabuklu ladin ağaçlarını arıyor. Ladin ağaçlarında yetişen, oldukça değerli olan doğal istiridye mantarını arayan avcılar, çoğu zaman ağaçların yüksek kesimlerinde, ulaşılması zor yerlerde yetişen bu mantarı ağaçlara tırmanarak topluyor. Bu mantara; İstiridye mantarı, dalak mantarı bazı yörelerde ise güvercin kanadı denildiğini söyleyen mantar toplayan öğretmen İlhan Daştan, "Genelde ladin ağaçlarının altlarında oluyor ama bazen ağaçların üst taraflarında da olabiliyor. Üst taraflarına tırmanmak gerekiyor. Tabii biz emniyet alarak tırmanıyoruz. Bazen sosyal medyada yayınlanıyor ‘Burada işiniz nedir, oralara çıkılır mı’ diye serzenişte bulunan oluyor ama mecbur çıkacaksın, heyecanlı oluyor. Bunu görünce zaten insan heyecanlanıyor, kendini kaybediyor bazen" dedi.

Doğayla iç içe gezintilere çıktıklarını belirten İlhan Daştan, "Bu gezintilere çıktığımızda denk gelirse mantar topluyoruz. Tabii bu mantarlar bildiğimiz istiridye mantarları. Bunlar ladin ağaçlarının kurularında oluyor. Bunlar sonbaharda yağışlarla birlikte çıkar. Tadı güzeldir, hoştur" diye konuştu.