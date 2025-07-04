Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Denizli Grup Müsabakalarında Manisa rüzgarı esti. Manisa’yı temsilen katılan kız ve erkek karate takımları, gösterdikleri üstün performansla hem bireysel hem de takım halinde başarıya imza attı.

Manisa takımı, 14 sporcusunun madalya kazandığı grup müsabakalarında hem kızlar hem de erkekler kategorisinde 56 puanla Karate ANALİG Bölge Şampiyonu oldu. Bu sonuçla Manisalı sporcular Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

Müsabakalarda, Berat Kazak, Nehir Ümmügülsüm Ezer, Furkan Efe Saltık, Semih Furkan Kumcu, Azra Değirmenci, Ebrar Gölcük altın madalya kazanırken, Yağmur Toygar, Zehra Kocakaplan, Ramazan Efe Ezer, Seyit Yasin Gümeç gümüş madalya, Asya İkra Erce, Ecrin Taşdemir, Ahmet Can ve Çağan Yılmaz da bronz madalya kazandı.

Karate Antrenörü Ali Eşsiz, elde edilen başarının, Manisa’da karate sporuna verilen önemin ve altyapı çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

Sporcular ise Türkiye Finalleri öncesinde motivasyonlarını artırarak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.