Şırnak’ın Silopi ilçesinde, DEM Parti’li Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’nın parti disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından istifasını isteyen ilçe teşkilatı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe tepki gösteren bir kişi darbedildi.

DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu’nun, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı ‘kesin ihraç’ istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk etmesinin ardından, Silopi ilçe teşkilatı tarafından basın açıklaması ve yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sırasında bir kişi, ‘Jiyan istifa’ sloganlarına tepki gösterdi. Bunun üzerine tepki gösteren şahıs, kalabalık grup tarafından darbetti. Yumruklu saldırıya uğrayan şahıs, çevredekilerin araya girmesiyle kalabalığın arasından çıkarıldı.