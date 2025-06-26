Manisa Azerbaycan Evi öncülüğünde Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu, Manisa Dostlar Meclisi, Manisa Etkinlik-Sen İl Başkanlığı ve Yunusemre Belediyesi destekleri ile "Batı Azerbaycan'a Dönüş Türk Dünyası " söyleyişi programı gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Programa Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonları (TADDEF) Genel Başkanı Mehmet Kıyas Azeritürk, Medya Çalışmaları ve İzleme Merkezi Başkanı Zaur Garipoğlu, Manisa Azerbaycan Kültür Evi Derneği Başkanı Seyfettin Ayakyay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Etkinlik-Sen Manisa İl Başkanı Yalçın Taşdemir, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

TADDEF Genel Başkanı Mehmet Kıyas Azeritürk, Medya Çalışmaları ve İzleme Merkezi Başkanı Zaur Garipoğlu, Manisa Azerbaycan Kültür Evi Derneği Başkanı Seyfettin Ayakyay, şair yazar Tuğrul Keskin ve şair yazar Müslüm Oğuz söyleyişi gerçekleştirdi.

Manisa Azerbaycan Kültür Evi Derneği Başkanı Seyfettin Ayakyay yaptığı konuşmada söyleyişinin önemine vurgu yaptı ve katılımın yoğun olduğunu söyledi tüm davetlilere teşekkür etti.Program hediye takdimi sonrası hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.