Bu yıl 485’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 27 Nisan Pazar günü halka saçılacak 8 ton mesir macununun, geleneksel mesir duası töreni yapıldı.MANİSA (İGFA) - UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 27 Nisan Pazar günü halka saçılacak 8 ton mesir macununun duası okundu. Mesir macunlarının üretiminin yapıldığı Manisa’yı, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği’nde yapılan duaya, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun yaptığı dua sonrasında Vali Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri, temsili olarak basın mensuplarına mesir macunu saçımı yaptı.