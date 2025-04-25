Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Sinan Çeçen, Daire Başkanları ve Müdürleri ile birlikte Dilek Mahallesi'ni ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi'nde Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kamulaştırma kararına ilişkin mahalle halkı tarafından yanlış anlaşılan konuya açıklık getirilerek Dilek Mahallesi’ne yapılacak olan içme suyu ve kanalizasyon hattı yatırımları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Dilek Mahallesi Muhtarı Osman Karaavcı: “Belediye başkanlarımız, Milletvekillerimiz Dilek Mahallemizi terk etmediler. 1 senedir her biri en az 4 kere buraya geldiler. Mahallemizin sorunlarını dinliyorlar ve gerekli yatırımları buraya yapıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Dilek’e 120 Kilometre Altyapı İnşa Edeceğiz”’

Dilek Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek içme suyu ve kanalizasyon problemleriyle alakalı yapılan projeleri aktaran MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: "Muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz, kanalizasyon ve içme suyu sorunları olduğunu belirtti. Biz de bu konuda yatırım planlaması yaptık. Bu planımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’in de onaylarıyla hayata geçirmeye başlıyoruz. Kanalizasyon şebekesiyle ilgili olarak, Dilek Mahallesi'nde yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda bir kanalizasyon hattı inşa edeceğiz. İçme suyu yatırımları anlamında ise yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı planlıyoruz. 2025 yılı itibariye il genelinde toplam 1.000 kilometre uzunluğunda yatırım planladık. Bu kapsamda Malatya’nın tamamında 100 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa edeceğiz. Bu 100 kilometrenin 20 kilometresini Dilek Mahallesi’ne inşa edeceğiz. Yani Malatya’ya yapacağımız kanalizasyon yatırımının beşte birini Dilek Mahallemize yapacağız” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen konuşmasının devamında, "Malatya genelinde 800 kilometre uzunluğunda yapacağımız içme suyu hattının yaklaşık 100 kilometrelik kısmını Dilek Mahallesi için planladık. Mahallemize yapacağımız içme suyu ve kanalizasyon hattı yatırımlarımızın maliyeti 300 milyon TL’yi geçiyor. Kırsal ilçelerimize dahi böyle yüksek maliyetli bir yatırımımız yok. Bir ilçeye yapılacak yatırımı biz Dilek Mahallesi’ne yapacağız. Mahallemiz için planladığımız içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarımız başladı. Bu projeler, Malatya'nın altyapı sorunlarını çözme noktasında büyük bir adım olacak. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.