Manisa Büyükşehir Belediyesi, okul çevrelerinde sağlıksız gıda satışını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. 24 ekip ve 100 personelin katıldığı denetime, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri de eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi (ÇÖZMER) ve 153 numaralı hatta gelen ihbarlar üzerine, okul çevrelerindeki seyyar satıcı, işportacı ve büfelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen denetimlerde; İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, gıda mühendisleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve trafik ekipleri yer aldı. Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri olmak üzere il genelindeki okul önlerinde satış yapan seyyar satıcılar kontrol edildi. 30 okul çevresinde yapılan denetimlerde, 22 motosikletli kurye hijyen yönünden denetlendi. Hijyen belgesi bulunmadığı için 2 kuryeye işlem yapıldı. Ayrıca, 24 motosikletli kurye ve okul servis araçları trafik yönünden denetlendi. Belge eksikliği nedeniyle bir servis aracına işlem yapıldı. Denetimlerde öğrencilerin sıkça alışveriş yaptığı 28 büfe ve kafe de denetimden geçti. 6 işletmeye ihtar verilirken, bir işletme hakkında hijyen kurallarına uymadığı için tutanak tutuldu.