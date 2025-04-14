Şimdiye kadar Süper Lig’de 2 takımı yer alan Manisa şehrindeki profesyonel takımlar yaşadıkları mali krizlerin ardından bir bir amatöre düşmeye devam ediyor. Daha önce Süper Lig’de oynayan Manisaspor ve Akhisar Belediyespor’un amatör liglere düşmesinin ardından şehrin en köklü kulüplerinden biri olan Turgutluspor da amatöre düşen takımlar kervanına katıldı. Manisa FK’nın 1. Lig’de düşme hattında yer aldığı sezonda Somaspor ise 2. Lig’deki mücadelesini devam ettiriyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 1984 yılında kurulan ve kuruluşundan bugüne kadar sadece 1 sezon dışında sürekli profesyonel liglerde mücadele eden eski adıyla Turgutluspor yeni adıyla 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar 3. Lig’in 28. haftasında kendi evinde Orduspor 1967 A.Ş.’ye 3-1 kaybederek ligin bitimine 2 hafta kala amatöre düştü. Turgutluspor 6 sezonu 1. lig, 13 sezonu 2. Lig, 20 sezonu 3. Lig olmak üzere 39 sezon boyunca profesyonel liglerde mücadele etmiş 2016-2017 yılında düştüğü Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olarak yeniden profesyonel liglere dönmüştü.

Manisa’da daha önce Süper Lig’de oynayan Manisaspor ile Akhisar Belediyespor yaşadıkları mali krizler sonrası amatöre lige düşmüşlerdi. Manisa’nın profesyonel liglerde kalan 2 temsilcisinden Manisa FK 1. Lig’de düşme potasında yer alırken, 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Somaspor 13. sırada yer alıyor.