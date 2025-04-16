Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği ve MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından ’Doğal Doğum Sempozyumu’ gerçekleştirildi.

MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi Uncubozköy Sağlık Kampüsünde gerçekleştirilen ve 20 kişilik konusunda uzman düzenleme kurulu tarafından hazırlanan sempozyuma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artuner Deveci, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Naci Kemal Kuşçu ile Manisa ve ilçelerinde görev yapan sağlık personelleri katıldı.

"Doğal Olan Normal Doğum" ve "Sağlıklı Doğumlar Sağlıklı Gelecek" sloganıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, doğumun bir hayatın başlangıcı, bir ailenin dönüşüm noktası olduğunu belirterek, bu özel sürecin en sağlıklı, en doğal ve en güvenli şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inandılarını vurguladı.

"Doğumun doğallığını yeniden hatırlamalıyız"

Rektör Prof. Dr. Kibar, "Bu yüzden de doğal doğum konusunu sadece tıbbi değil, aynı zamanda insani bir mesele olarak görüyoruz. Burada bir araya gelmemizin en temel sebebi de tam olarak bu farkındalığı artırmak: Doğum sürecine saygı duymak, kadını bu sürecin merkezine koymak ve doğumun doğallığını yeniden hatırlamak. Ayrıca biliyoruz ki, Sağlık Bakanlığımızın Ulusal Anne ve Bebek Sağlığı Eylem Planı kapsamında da doğal doğumun teşvik edilmesi, gereksiz sezaryen oranlarının azaltılması ve gebelere yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması önemli hedefler arasında yer almakta. Bu politika bizlere bir yol haritası sunarken, aynı zamanda bu alandaki çalışmalarımızı da daha anlamlı ve güçlü kılıyor." dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Kibar, "Doğal doğumu destekleyen adımlar atıyoruz. Bu kapsamda hizmete açtığımız ’Gebe Okulumuz’, anne adaylarımızı doğum öncesinden başlayarak doğum ve doğum sonrası döneme kadar kapsamlı bir şekilde hazırlamayı amaçlıyor. Kadının bu sürece hem fiziksel hem duygusal açıdan güçlü bir şekilde katılmasını destekliyoruz. Ayrıca, doğal doğumun desteklenmesi, normal doğumun yaygınlaştırılması ve kadınlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulması amacıyla, hastanemiz bünyesinde Gebe Polikliniğimizi de hayata geçirdik. Bu polikliniğimizde kadınlarımıza, özellikle gebelik sürecinde birebir destek veriyor; doğuma hazırlık, bilgilendirme ve takip hizmetlerini sürdürüyoruz. Üniversitemizin sağlık alanındaki akademik birikimiyle, topluma yönelik çalışmalarımızı birleştirerek doğal doğum konusunda öncü bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Bu sempozyumun da, bu anlayışı daha da yaygınlaştırmak adına çok değerli katkılar sunacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Kibar, konuşmasını sempozyuma katkı sunan tüm kurumlara, emeği geçen tüm akademisyen ve sağlık profesyonellerine teşekkür ederek tamamladı.

Törende konuşan Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, 2002 yılında başlamış olan sağlıkta dönüşüm politikası ile beraber çok büyük aşamalarını kaydedildiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Zeren, "Başlangıçta yapısal reformların ardından kaliteye ilgili reformlar gerçekleşti ve ardından da son yıllarda birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu hekim üzerinde yoğun bir çalışmalar yapılmakta. Bundan dolayı da halk sağlığını en üst seviyede taşımak sonraki nesillerimize de sağlıklı bir Türkiye bırakmak için en büyük önceliğimiz oldu. Son yıllarda artan sezeryan oranları ülkemiz, bölgemiz hatta bütün dünyayı için büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Bundan dolayı da 3 Kasım 2024 tarihine Bakanlığımız tarafından normal doğum eylem planı açıklandı. Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından sunumu yapılacak ancak 40 maddeden, 40 hedeften oluşan, 14 eylem başlığı altında olan ve 40 hafta sürecek olan bu çalışmayı adım adım en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Burada benim kanaatim göre en önemli unsurlardan bir tanesi ebelik hizmetlerinin normal doğum süreçlerinde daha etkili bir şekilde kullanılabilmesi ve hastanelerimizde anne dostu hastane kriterlerini taşıyan hastanelerin artırılması. Manisa ili olarak 5 tanesi kamuda olmak üzere 6 tane hastanemizde bu şekilde devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar en az 2 tane daha hastanemizi Anne Dostu hastanemiz statüsüne koyacağız. Böylece sayımızı arttırmış olacağız. Yaklaşık 4 aydan beri bu süreci yürüten ve buradaki memnuniyet verici kalabalığı oluşturan başta üniversitemiz olmak üzere hazırlama Komitesi ne teşekkür ediyorum." dedi.

Sempozyum öncesinde konuşan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, doğal olanın normal doğum planının sadece kadın hastalıklarının değil, aynı zamanda anne ve çocuk sağlığını korumayı amaçlayan bir halk sağlığı konusu olduğunu vurguladı.

MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nursen Bolsoy ise gelişen teknoloji ve artan medikalizasyon ile gereksiz müdahalelerin yapıldığını ve sezaryen oranlarının tüm dünyada arttığını, Türkiye’nin ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yılında anne dostu hastane projesini başlattığını ve projenin Türkiye’de ilk defa pilot olarak Manisa’da uyguladığını vurgulayan Doç. Dr. Bolsoy, "Türkiye’de şuan birçok hastane anne ve bebek dostudur. 3 Ekim 2024’te doğal olan normal doğum temasıyla düzenlenen normal doğum eylem planı tanıtım toplantısı yapılmış arkasından 3 Aralık 2024 de ilk defa ebelik yönetmeliği yayınlanmış, yönetmelikler peş peşe çıkmış ve 81 ilde aynı anda Sağlık Bakanlığı ve akademisyenlerin desteğiyle ebelerin bilgi güncellemesi ve güçlendirilmesi eğitimleri başlamıştır. Biz Manisa olarak ilk başlayan illerden bir tanesiyiz, yine güçlü işbirliğimizin bir örneği olarak 3 hastanemizde eğitimlerimizi tamamladık ve eğitimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Haziran sonunda tamamlamış olacağız. Tabii ki hastayı koşullarının doğum ekibinin güçlendirilmesi koşulların iyileştirilmesi ve doğumun doğal fizyolojik sürecinin sürdürülmesi çok önemlidir ama gerekli olduğunu her durumda her müdahalenin yapılması sezaryen dahil tabii ki sağlığın bir parçasıdır ve birbirinden ayrılamaz. Normal doğum ve sezeryan birbirinin alternatifi değildir. Önemli olan bebeğin, annenin, ailenin ve toplumun sağlığıdır ve biz sağlık çalışanları bu süreçte çalışmalarımıza devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları ardından 4 oturumda gün boyu süren sempozyumda, doğum yolculuğu, dünyada Türkiye’de ve Manisa’da normal doğum oranları ve doğal olan normal doğum eylem planından beklentiler, bir bebeğin doğumu, normal doğum ve bebek için yararları, Gebelik ve doğum yönetimi, Birinci basamakta riskli gebelerin takibi, doğumda kanıta dayalı uygulamalar, Ebelik, anne ve gelecek, Anne Dostu hastane felsefesi ve Gebe Okulu ve ebe Polikliniği ile deneyim paylaşımları anlatıldı.