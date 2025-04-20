Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Gaziler Mahallesi 602 Sokak’ta bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. (32) ile kuzeni Bahri Curacı (25) büfede karşılaştı. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası A.C., kuzenini tabanca ile ateş açarak ağır yaralayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Bahri Curacı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 25 yaşındaki genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Curacı’nın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kuzenini tabanca ile vurarak öldüren A.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.