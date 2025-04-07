Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mart ayı boyunca il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 399 şüpheliden 74’ü tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Akhisar, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerinin de katılımıyla 1-31 Mart tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 306 olayla ilgili yakalanan 399 şüpheliden 74’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda 769 bin 440 adet makaron, 55 bin 938 adet sentetik ecza hap, 5 bin 109 adet ecstasy hap, 228 gram metamfetamin, 221 gram esrar, 103 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 52 gram sentetik kannabinoid, 32 gram skunk, 10 gram eroin, 1 gram kokain, 16 kök Hint keneviri, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet fişek, 6 adet hassas terazi ve 51 bin 760 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.