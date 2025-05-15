Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından A4 kağıdına emdirilmiş, 35 bin 872 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Göz altına alınan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Salihli’de bir evde uyuşturucu madde imal edildiği ve bu maddenin ’torbacı’ olarak tabir edilen kişiler aracılığı ile satılacağı yönünde elde edilen bilgi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda İ.Y.(26), H.D.(24) ve E.Ç.’ye(28) ait ikametlerde yapılan aramada, A4 kağıda emdirilmiş, 35 bin 872 kullanımlık 9 parça halinde adet sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.D. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.