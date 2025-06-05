Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 19 şüpheli yakalandı, 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda 19 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 108 adet uyuşturucu hap, 2,61 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartı ile 4 şüpheli de serbest kaldı.