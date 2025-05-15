Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Kız İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, okul ziyaretlerinin yanı sıra pansiyonda yatılı kalan öğrencilerle de bir araya gelmeye devam ediyor. Akşam yemeğinin ardından düzenlenen okuma etkinliğine katılan Kaymakam Koşansu, öğrencilere kitap okumanın önemine değinerek bilgilendirmede bulundu. Öğrencilere hitap eden Kaymakam Koşansu, "Güçlü Devlet, Güçlü Millet" vurgusu yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirtti. Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Koşansu, tüm öğrencilere başarılar diledi.