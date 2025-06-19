Manisa genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma Günü düzenlenecek karne töreniyle sona erecek.

Manisa genelinde 1146 okulda, 270 bin 117 öğrenci ve 19 bin 944 öğretmen yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının ardından yaz tatiline başlayacak.

Manisa genelinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönem sonunda 1.137 okulda 268 bin 630 öğrenci karne alırken, 19 bin 909 öğretmen de yarıyıl tatiline girmişti. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda ise Manisa genelinde öğrenci sayısı 1487 kişi artarak 270 bin 117’ye ulaştı. Yeni eğitim öğretime giren 9 okulla birlikte okul sayısı 1146’ya yükselirken, yeni atanan 35 öğretmenle il genelindeki öğretmen sayısının da 19 bin 944’e yükseldiği öğrenildi.

Manisa’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle resmi karne dağıtım töreninin Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’nin katılımıyla Şehzadeler ilçesindeki Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirileceği bildirildi.