AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucunda, 12 uzman tabip ve 11 pratisyen tabip olmak üzere toplam 23 hekimin Manisa’daki sağlık kuruluşlarına atandığını belirterek, 2025 yılı KPSS ve 4-D Sürekli İşçi münhal kadroları kapsamında ise 184 yeni sağlık personelinin görevlendirileceğini söyledi.

AK Parti’li Yenişehirlioğlu, Manisa’nın sağlık kadrosuna yapılan yeni hekim ve personel atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yenişehirlioğlu, "122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında; 12 uzman tabip ve 11 pratisyen tabip olmak üzere toplam 23 hekim, Manisa’daki sağlık kuruluşlarında görevlendirildi. Bu atamalarla birlikte Manisa’da vatandaşlara daha etkin ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Yeni hekimler, uzmanlık alanları ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde şehrimizin sağlık altyapısına önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca, 2025 yılı KPSS ve 4-D Sürekli İşçi münhal kadroları kapsamında; 130 sağlık personeli ve 54 sürekli işçi, toplam 184 yeni görevli Manisa’daki sağlık kurumlarında görevlendirilecek. Hemşire, ebe, fizyoterapist, tekniker, teknisyen ve diğer branşlardaki bu güçlü kadro sayesinde sağlık hizmetlerinin hızı ve kalitesi daha da artacak. Manisa’mızın sağlık ordusunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu atamalar, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve nitelikli şekilde erişimini sağlayacaktır. Bu önemli kazanımlar için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Göreve başlayacak tüm sağlık neferlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sağlık hizmetlerinde nitelikli insan kaynağının artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.