Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “MAVA-Greener Future for ALL’’ projesi kapsamında gerçekleştirilen Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesinde; AB Yeşil Dönüşüm prensipleri, sınırda karbon yasası ve ihracata etkileri, sektörel dinamikler ve karbon emisyon yasalarına uyum süreçleri ve belgelendirme konuları ele alındı.

Manisa TSO Türkiye-AB Arasında Şehir Eşleştirme -II Hibe Programı kapsamında yürütmekte olduğu “MAVA-Greener Future for ALL’’ projesi kapsamında Manisa TSO Hizmet Binası’nda Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenlendi. İş dünyasından ve ilgili kurumlardan birçok katılımcının bir araya geldiği panelin açılış konuşmasını yapan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz; “Ülke olarak, firma olarak bizim bu gelişmelere göre hareket etmemiz gerekiyor. Yeşil ekonomi hayali, uzakta olan, olursa olur, olmazsa olmaz bir konu değil. Kapımızda ve biz ne kadar hazırız? Açıkçası endişelerim var. Eğer sürdürülebilir, yenilenebilir ve tabiata uyumlu olarak üretim yapabilirsek ayakta kalacağız. Yapamazsak başta AB pazarı olmak üzere pazar kaybına uğrayacağız. Bu öyle uzak bir tarihte değil, yakında olacak. Rakiplerimiz ab mutabakatına karşı kendi yeşil dönüşüm planlarını uygulamaya başladı bile. Çin bu konuda oldukça hızlı çalışıyor. Malum, AB yeşil mutabakatı yeşil ekonomiyi zorunlu kılıyor. Su ayak izi, karbon ayak izi, enerji verimliliği gibi zorunlulukları her an önümüze çıkarıyor. Mutabakatı uygulamak kolay değil, ancak başka şansımız da yok. Klasik bir görüştür. ‘Her kriz bir fırsat olabilir’ diye. Yeşil dönüşüm yolunda yapılacak her çalışma ekonomimizi rekabetçi kılar. Tıpkı gümrük birliğine giriş gibi, yeşil mutabakat, bize topyekün ekonomimizi çağ atlatma imkanı verebilir. Türkiye bu dönüşümü yapacak güçtedir. Ancak bu konuda daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

TOBB Manisa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumda TOBB Çevre Müdürlüğü - Sektörler ve Girişimcilik Dairesi Uzmanı Esin Özarslan, Ticaret Bakanlığı - Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Uzmanı Elif Berrak Taşyürek Ve Türk Standartları Enstitüsü Çevresel Gözetim Ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün katıldı. Oturumda AB Yeşil Dönüşüm prensipleri, sınırda karbon yasası ve ihracata etkileri, sektörel dinamikler ve karbon emisyon yasalarına uyum süreçleri ve belgelendirme konuları ele alındı.

Panelin ikinci oturumda ise başarı hikayeleri aktarılmış olup Standard Profil İSG ve Çevre Müdürü Bülent Melik, Arçelik Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı Şimal Çınar Zurnacı, Elginkan Topluluğu adına Yeşil Mutabakata Uyum Proje Lideri Emel Yılmaz ve Celal Bayar Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Nüket Tirtom sunum yaptı.