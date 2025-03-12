Manisa'da Soma Belediyesi Meclis üyeleri, Hatun, Sevişler, Kumköy, Kızılören ve Göktaş mahallelerine yaptığı ziyaretlerde, vatandaşların taleplerini dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Soma Belediyesi Meclisi, saha çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediye Meclis Üyeleri Emine Ünlü ve Erdoğan Özcan, Soma'nın Hatun, Sevişler, Kumköy, Kızılören ve Göktaş mahallelerini ziyaret etti. Üyeler, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Soma Belediyesi olarak, mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerinin mesajını verdi.