Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentoloji Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel, Türkiye’de hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olan kolorektal kanserlere (kolon kanseri) karşı uyarılarda bulundu. Dr. Güzel, kolon kanserine yönelik erken teşhisin, tedavi şansını artırdığına dikkat çekti.

Uzm. Dr. Mehmet Güzel, Türkiye’de her yıl yaklaşık 20 bin bireye kolon kanseri tanısı konduğunu belirterek, bu hastalığın risk faktörlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Kolon kanserinin genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin birleşimiyle ortaya çıktığını söyleyen Güzel, "Kolon kanserinin yaklaşık yüzde 10-15’i genetik faktörlere bağlı olarak gelişiyor. Geriye kalan yüzde 80-85’lik dilim ise çevresel faktörler, diyet, obezite ve pasif yaşam tarzı gibi etkenlerle tetikleniyor" dedi.

50 yaş üstü herkesin gizli kan testi yaptırması önemli

Dr. Mehmet Güzel, 50 yaş ve üzeri bireylerin düzenli olarak gaitada gizli kan testi yaptırmalarını önerdi. Bu basit testin, kolon kanserinin erken evrede tespit edilmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Dr. Güzel, "Gizli kan testi, dışkıdan alınan örnekle yapılan bir tarama testidir. Test sonucu pozitif çıkan kişiler, ileri tetkik için kolonoskopiye yönlendirilir" şeklinde konuştu.

Erken teşhis kolon kanseri tedavisinde hayat kurtarıyor

Kolon kanserinin evre 1, 2 ve 3’te başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini belirten Dr. Güzel, evre 4’te ise tedavi sürecinin çok daha zorlaştığını ifade ederek, 50 yaş üstü bireylerin gizli kan testi ve kolonoskopi gibi tarama testlerini ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

Dr. Güzel, erken teşhisle kolon kanserinin tedavi edilebilmesinin mümkün olduğunu belirterek, özellikle risk faktörleri olan kişilerin düzenli tarama testlerine katılmalarının hayati önem taşıdığını kaydetti.