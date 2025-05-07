Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bozköy Deresi’ni temizleyerek modern bir rekreasyon alanına dönüştürüyor. Kısa süre önce gerçekleştirilen ihalenin ardından başlatılacak çalışmalarla, bölge halkı doğayla iç içe yeni bir nefes alma alanına kavuşacak. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi sınırlarında yer alan Bozköy Deresi’nde başlatılan temizlik çalışmalarını yerinde incelemiş, rekreasyon alanı sözünü vermişti. Zeyrek’in incelemeleri ve talimatları doğrultusunda projelendirme süreci tamamlanan Bozköy Deresi çevresi için yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin saha incelemesinde bulunarak, çalışmaların resmen başlatıldığını duyurdu.

“BU PROJE GELECEĞE BIRAKACAĞIMIZ BİR MİRAS”

Projeyle ilgili bilgi veren Dilek Yeltin, “Bozköy Deresi çevresinde yaklaşık bin 150 metrekarelik bir rekreasyon alanı planladık. 120 iş günü içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz bu projede, doğayı titizlikle koruyarak yöreye özgü bitki türleriyle doğal dokuyu zenginleştireceğiz. Vatandaşlarımızın doğayla iç içe keyifli yürüyüşler yapabileceği, huzurla vakit geçirebileceği düzenleme alanları oluşturuyoruz” dedi.



Yeltin, ayrıca, projenin yalnızca bir peyzaj düzenlemesi olmadığının altını çizerek, “Bu proje, geleceğe bırakacağımız önemli bir miras niteliği taşıyor. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bozköy için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.