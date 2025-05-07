Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte motosiklet sürücülerine uyarıda bulunarak kask takmadan trafiğe çıkmamalarını istedi.

Kastamonu’da Trafik Haftası münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinliklerde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi ve uygulamalı olarak gösterildi.

Vali Dallı, beraberindekilerle birlikte tanıtım stantlarını gezerek görevlilerden bilgiler aldı. Ardından Vali Dallı, 10 yıldır hiç kaza yapmayan ve tüm trafik kurallarına uyan Asım Özen isimli vatandaşa "Yılın Şoförü" plaketini takdim etti.

"Hiç üşenmeden emniyet kemerlerimizi takalım"

Programda konuşan Vali Meftun Dallı, "Trafik kuralları hepimizin iyiliği, sağlığı, can ve mal güvenliği için konulan kurallar. Bunu hiç göz ardı etmemek lazım. Bunu hiçbir zaman, özellikle gençlerimize söylüyorum, sizi sınırlayan, özgürlüğünüzü kısıtlayan kurallar olarak bunları görmeyin lütfen. Bunlar öyle değil. Bunlar dediğim gibi hepimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için, hayatımızı düzene sokmak, daha rahat, daha huzurlu bir şekilde ulaşımımızı sağlamak, gideceğimiz yerlere gitmemizi sağlamak için konulan kurallar" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın son zamanlarda çok sık kullandığı ‘yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için var, bizi sevdiklerimizden ayırmak için değil’ sözünü hatırlatan Vali Dallı, "Bunu hiçbir zaman lütfen unutmayalım. Emniyet kemerlerimizi mutlaka, uzun ya da kısa mesafeye gitmemiz söz konusu olsun fark etmez, arabaya biner binmez ilk olarak mutlaka emniyet kemerlerimizi takalım" diye konuştu.

Emniyet kemerinin kazalarda yüzde 45 ölümü azalttığı, yüzde 60 ise yaralanmayı ölediğinin altını çizen Vali Dallı, "Emniyet kemeri takmaktan imtina etmemek lazım. Onun için hiç üşenmeden lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Aynı şekilde şimdi yaz mevsimi geldi, motorlar daha fazla kullanılmaya başlayacak. Lütfen kasklarımızı takalım. Motor kullanacak hemşehrilerimize söylüyorum bunu. Kasklarımızı takmadan lütfen motorlarımıza binmeyelim. Sürat yapmayalım, kurallara uyalım. Çünkü motor kazaları biliyorsunuz çok tehlikeli hakikaten. Arabalara göre daha tehlikeli. Eğitimini almamışsak hemen pat diye motora binmeyelim. Temenni ediyorum ki inşallah bu yılı en az zararla, hiç ölüm olmadan trafik kazalarında atlatırız. Bunun için de bu kurallara hepimizin uyması son derece önemli. Kıymetli hemşehrilerimizden bir kere daha bu hususta dikkatlerini istirham ediyorum. Dikkat etmelerini rica ediyorum. Haftamızın ilimiz için vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda Vali Dallı, trafik ekiplerince durdurulan araçlarda sürücülerle bir süre sohbet ederek kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca Vali Dallı, sürücülere içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu çanta hediye etti.