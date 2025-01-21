Türk alternatif rock müziğin Eurovision ikincisi MTV ödüllü öncü grubu maNga, profesyonel kariyerinin 20. Yıl turnesi kapsamında sizlerle buluşmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - maNga 20. yıl turnesinin son, 2025'inse ilk İstanbul konseri için, Epifoni organizasyonuyla, 16 Mayıs gecesi eşsiz bir rock gecesi için KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Bir Kadın Çizeceksin, Dursun Zaman, Beni Benimle Bırak, Cevapsız Sorular gibi sevilen şarkılarının yanında, 2025 yılında yayınlayacakları yeni albümlerinden de şarkılar seslendirecek olan maNga'nın, sahnede ağırlayacağı sürpriz konukları da olacak. Sahneye kurulan özel bir set up ile 'Mehmet Turgut'un 20. yıla özel bir foto çekimi yapacağı gecede maNga hayranlarından seçilen 20 kişi de backstage'de grupla tanışma sahne üzerinde konser izleme ayrıcalığı yaşayacak.

maNga’nın sahne enerjisi yüksek, özel görsel ve ışık tasarımlarıyla etkileyici performansı ile büyüleneceğiniz bu 20 yıllık müzik yolculuğuna siz de ortak olun.