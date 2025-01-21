Kağıthane’de bir şüpheli, iş yerinin önünde duran alet çantasını çalarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ocak tarihinde saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir adam iş yerinin önünde gördüğü alet çantası alıp başka bir yere koydu. Ardından bir şeyler yiyip ve etrafı izledikten kısa süre sonra alet çantasını alıp uzaklaştı. İş yeri sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, şüphelinin rahat bir şekilde çantayı alıp yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.