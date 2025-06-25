Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan ve kitabesine göre 1730 yılında Bây Ali tarafından yaptırılan Ulu Cami, maneviyat dolu havası ile vatandaşların uğrak yeri olurken, yaklaşık 3 asır ayakta duruyor.

Kitabesine göre 1730 yılında Osmanlı döneminde yaşayan Bây Ali tarafından yaptırılan Ulu Cami, 3 asırlık geçmişiyle ilçenin en kıymetli yapılarından biri olan Ulu Cami, vatandaşların uğrak noktaları arasında bulunuyor. 1769, 1844 ve 1900 yıllarında onarım gören ve kitabeye göre minaresinin 1870 yılında inşa edildiği anlaşılan camiye gelen vatandaşlar ibadetlerini yaparken, dua ediyor. Develi Ulu Cami Müezzini Ebubekir Yıldız, caminin tarihini anlatarak, "Burada yaklaşık 7 yıldır görev yapmaktayım. Camimiz Osmanlı yapımı ve yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip. Camimiz Osmanlı döneminin en güzel mimarilerinden biri. Yukarı Everek’ten göç eden Müslümanlar bu civarda kalmış ve Aşağı Everek tarafında daha yoğun bir yerleşim olmuş. Fatih Mahallesi ve Aygösten gibi bölgelerde ise geçmişte Ermeni nüfus yaşamış" şeklinde konuştu.

"Hiç beton kullanılmamış"

Develi Aşağı Everek Mahallesi sakinlerinden Ramazan Tırtır ise caminin mimari yapısına ilişkin, "Ulu Camimizin çok eskiye dayanan bir tarihçesi var. 2012 yılında yapılan kapsamlı tadilatta işçi olarak çalıştım. O sırada kolonların altında 2 adet yuvarlak kepek taşı olduğunu ve sütunların bu taşların üzerine oturtulduğunu fark ettim. Hiç beton kullanılmamış. 300 yıl önce, o dönemki ustaların deprem riskine karşı bu çözümü düşünmeleri hayret verici. Bu detaylara dokunulmadan tadilat yapıldı ve orijinalliği korunmuş oldu" dedi.