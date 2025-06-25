Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Kosova’da bulunan Fehmi Agani Gjakova Üniversitesi (UGJFA) arasında uluslararası iş birliğini güçlendirecek önemli bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

Rektörlük B Salonunda imzalanan protokol töreninde, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, UGJFA Rektörü Prof. Ass. Dr. Drilon Bunjaku, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, meslek yüksekokullarının müdürleri, iş insanı Fahrettin Gülener ile akademik ve idari personel katıldı. BUÜ Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz törende yaptığı konuşmada, bir araştırma üniversitesi olduklarını ve uluslararasılaşma politikasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Yılmaz; "Bu işbirliği protokolü, üniversitemizi dünyadaki diğer yükseköğretim kurumları ile yakınlaştırma politikamıza katkı sağlayacaktır. Dost ve kardeş olarak gördüğümüz Kosova’nın kıymetli bir üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütebilmek adına özel bir mutabakat zaptı imzaladık. Böylesi işbirlikleri bizim için her zaman özel ve önemli olmuştur. Birlikte kıymetli çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi. Protokolün imzalanmasında emeği geçen RUMELİSİAD ve Gjakova Fehmi Agani Üniversitesi yöneticilerine teşekkür eden Rektör Yılmaz, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversite yönetimi olarak Bursa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren UGJFA Rektörü Prof. Ass. Dr. Drilon Bunjaku ise; "Gençlerimiz doktora gibi derinlemesine çalışmalar yapmak yerine pratik beceriler edinip doğrudan sanayiye dâhil olmak istiyorlar. Şimdi biz de bu dinamik değişimleri takip ediyoruz ve üniversitemizi bu yeni duruma uygun hale getirmek için işbirlikleri arayışındayız" ifadelerini kullandı. Rektör Bunjaku, BUÜ’nün sahip olduğu profesyonel programların ve araştırma kapasitesinin kendileri için çok faydalı olacağını; bu kapasitenin, hedefledikleri dönüşümü gerçekleştirmeye büyük katkı sağlayacağını aktardı. Üniversitelerin toplumla işbirliği ve topluma etki etme misyonunun önemine de değinen Prof. Ass. Dr. Bunjaku, bu protokolün söz konusu misyonu gerçekleştirmede önemli bir adım olacağı vurguladı.

BUÜ MYO Koordinatörü Çağatan Taşkın da imzalanan protokolün UGJFA’nın meslek yüksekokulu kurma ve genişleme fikri üzerinden şekillendiğini söyledi. Taşkın, BUÜ olarak bu süreçte onlara destek olacaklarını dile getirdi. Protokolün personel ve öğrenci değişimi, eğitim ve ortak projeler gibi farklı iş birliği alanlarında birçok madde içerdiğini belirten Taşkın; "Özellikle bu işbirliğimizin akreditasyon kapsamında iyi bir başlangıç noktası olacağını düşünüyoruz. Böylelikle uluslararası anlamda, özellikle Balkan bölgesinde daha fazla işbirliği yapma potansiyeline kavuşacağız diye ümit ediyoruz ve bu konuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

İmzalanan protokolün, her iki üniversite arasında akademik, bilimsel ve kültürel bağları güçlendirerek bölgesel ve uluslararası iş birliklerine yeni bir ivme kazandırması hedefleniyor.