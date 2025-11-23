Hatay’da verimin yüksek olduğu mandalinada tarla fiyatı 2 TL’ye kadar düşünce üreticiler, tonlarca mandalinayı vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Türkiye’nin en verimli topraklarının yer aldığı Hatay’da bu yıl mandalina bereketi yaşanıyor. Adeta dalları kırılırcasına bereketli olan mandalina da fiyatta tarlada 2 TL’ye kadar geriledi. Hatay halinden 5 TL’ye çıkan mandalinası elinde kalan üreticiler, tonlarca ürünü Samandağ ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıttılar.

Açıklamalarda bulunan Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, "Türkiye’nin batı tarafından bir don olayı yaşandı. Samandağ’da birkaç defa yaşadık ama bu yıl don bizi teğet geçti. Biz oda olarak bütün çiftçilere ülke ekonomisine katkı sağlamak adına harekete geçtik. Karşı tarafta don olmuş ve verim düştü. Biz de çiftçilerimize mandalinaya bakmasını ve önümüzdeki süreçte fiyat edebileceğini anlattık. Çabalar gösterdiğimizde şu anda hem rekolte hem de kalite anlamında güzel mandalina oluşturduk ama hasat edilmesi gereken mandalina, çok fazla talep görmüyor" dedi.

Bahçe ve market fiyatları arasında makas olduğunu anlatan Kamacı, "Bahçede mandalina 2 ila 4 TL arasından satılırken nakliye gibi bahaneler üreterek marketlerde 30 TL satılıyor" diye konuştu.