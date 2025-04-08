Antalya Manavgat’ta ticari taksi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesinde meydana geldi. Sorgun Bulvarı yönüne seyreden Mustafa O.’nun kullandığı 07 J 0110 plakalı ticari taksi, Acısu Caddesinden Sorgun Bulvarına çıkan Süleyman Ş.’nin kullandığı 34 EN 0104 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile kamyonette bulunan Sezai K. ve Reşit E. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.