Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Silifke ilçesinde hobi atölyesi açtı. Çocuk Meclisinin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen Atakent Çocuk Hobi Atölyesi, 5-12 yaş arası çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Atakent Çocuk Hobi Atölyesini hizmete açtı. 5-12 yaş arası çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunulan atölyede, çocukların sosyalleşmesi, el becerilerini geliştirmesi ve zihinsel kapasitelerini artırması amaçlanıyor. Atölyede düzenlenen etkinlikler arasında taş boyama, teraryum yapımı, kumbara tasarımı gibi sanatsal ve eğitsel çalışmalar yer alıyor. Aynı zamanda çocukların ihtiyacına göre etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Bu sayede çocuklar, hem eğlenerek vakit geçiriyor hem de eğitim hayatlarına destek sağlanıyor.

"Günlük 120 çocuk atölyemize katılım sağlıyor"

Atakent Çocuk Hobi Atölyesinin sorumlusu Nilda Yardımcı, açılış sürecinde çocukların yoğun taleplerinin etkili olduğunu belirterek, "Silifke’deki çocuklarımızın çok yoğun talepleri vardı ve bu talepler doğrultusunda Çocuk Meclisi’mizin kararıyla hizmete açıldı" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin çocuk dostu projeleriyle ilerlediklerini dile getiren Yardımcı, atölyeye 5-12 yaş arası çocukların katılabildiğini ifade ederek, "Günlük 120 çocuk atölyemize katılım sağlıyor. Çocuklarımızın burada sadece vakit geçirmelerini değil, bir şeyleri yaparak öğrenmelerini ve sosyalleşmelerini hedefliyoruz. Çocuklarımızın yaşayarak öğrenmesini ve bunu da nitelikli bir ortamda gerçekleştirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Çocukların hem eğlenerek hem de öğrenerek büyümesini istediklerini vurgulayan Yardımcı, sunulan ortamın onların gelişimine doğrudan katkı sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti. Yardımcı, yalnızca sanat etkinlikleri değil, aynı zamanda çocukların akademik gelişimlerine destek olacak aktiviteler de düzenlendiklerini kaydetti.