Türkiye’nin son yıllarda hızlı yayılan raket sporu olan pickleball, 81 ilde başlatılan lig organizasyonu kapsamında Manavgat’ta ilk kez resmi bir lig formatında sahaya çıktı.

Uluslararası standartlarda inşa edilen Manavgat’ta bulunan bir otelin pickleball kortlarında düzenlenen Antalya Pickleball Ligi sporseverler ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 8-13 Yaş Tek Kadınlar ve Tek Erkekler 14+ yaş Tek Kadınlar, Tek Erkekler ve Çiftler Kategorilerinde oynanan lig oynanan final maçlarıyla sona erdi. Heyecanın ve rekabetin üst düzeyde yaşandığı organizasyon, aynı zamanda Türkiye genelinde pickleball sporunun kurumsallaşması yolunda önemli bir adımı temsil etti.

Asena Erdinç’ten örnek çaba

Türkiye Pickleball Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Asena Erdinç, sadece Antalya’da değil, tüm Türkiye genelinde pickleball’un yaygınlaştırılması için büyük bir özveriyle çalışmalar yürütüyor. Lig sürecinin sağlıklı ilerlemesi, tanıtım faaliyetleri, eğitim destekleri ve organizasyonel yapıların kurulmasında önemli bir rol üstlenen Asena Erdinç, pickleball’un Akdeniz Bölgesi’nde kalıcı bir spor kültürüne dönüşmesini sağladı.

Davut Güngör: "Sosyal bağları güçlendiren bir spor"

Pickleball’un yalnızca bir spor değil; aynı zamanda sosyal dayanışma, eşitlik ve aktif yaşamın bir aracı olduğunu savunan Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi ve Türkiye Pickleball Yönetim Kurulu Başkanı Davut Güngör, "Türkiye genelinde başlatılan pickleball liglerine katılan bin 500 den fazla sporcunun olması bizleri gururlandırdı. Büyük bir çaba ve özveri ile gönüllülük esasıyla yürütülen ve ülkemizin her şehrinde yapılan etkinlikler ve eğitimler sayesinde geniş kitlelere yayılan pickleball sporu artık her şehirde oynanan bir spor branşına döndü. Pickleball; yaş, cinsiyet, fiziksel yeterlilik fark etmeksizin herkesin bir araya gelip keyifle yapabileceği, sosyal bağları güçlendiren bir spor. Türkiye Pickleball Ligleri, bu ülke için sürdürülebilir ve katılımcı bir spor kültürünün başlangıcı olacak" diyerek Antalya Pickleball Ligi’nin taşıdığı önemi vurguladı.