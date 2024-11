Antalya’nın Manavgat İlçesinde, ilk kez düzenlenen “Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’nin açılışında konuşan Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara’nın mesajı barış ve sevgi oldu.

Manavgat Belediyesi’nin 1-3 Kasım tarihleri arasında; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu, MATSO ve Manavgat Ziraat Odası’nın katkılarıyla ilk kez düzenlediği “Zeytin ve Zeytinyağı Festivali” dün başladı. Festival, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen zeytin temalı kortejle başladı. Açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK Temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival açılışında konuşan Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, barış ve sevgi mesajı verdi. Başkan Kara, “‘Zorunlu olmadıkça savaş cinayettir’ diyen Atatürkümüzün memleketindeyiz aslında. O da bizim gibi bu toprakların çocuğudur. Kökleri buraya dayanır. Tıpkı bütün Avrupa’ya birçok yere kökleri Anadolu’dan giden zeytinler gibidir. Zeytin barıştır. Aslında biz Manavgat’ta hoşgörüyü, sevgiyi, barışı başlattık. Bu son altı yedi aydır Manavgat’ta barışın köklerini daha da derinleştirmek için bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. Bugün ilçemizde başlattığımız bu barış rüzgarının ülkemize ve bütün dünyaya yayılması en büyük temennimizdir. Çünkü bizim Anadolu kültürümüz sevginin, barışın en öncelikli olarak doğduğu yerdir” dedi.

Manavgat’ta zeytin çeşitliliği: Hem sofralık hem yağlık

Toplam 11 farklı zeytin türüne ev sahipliği yapan Manavgat; Kalamata, Memecik, Ayvalık, tarı ak, domat, Manzanilla, Arbekün, Girit, Gemlik ve Antalya bölgesine özgü coğrafi işareti alınmış tavşan yüreği zeytinleriyle dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra, yalnızca Manavgat’a ait olan beylik zeytini bulunuyor. Beylik zeytini, iri taneli ve dolgun yapısıyla hem sofralık zeytin hem de zeytinyağı üretiminde tercih ediliyor. Bu zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, kaliteli ve aromatik özellikleriyle öne çıkıyor. Manavgat Belediye Başkanı Kara ‘beylik zeytini’ için ilgili kurumlarla bir araya gelerek coğrafi işaret alınmasına öncülük edeceğini de ifade etti. İlçede şu an 50 bin dönüm üretim alanında tahmini 2 milyon zeytin ağacından yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin elde ediliyor. Ayrıca bölgede faaliyet göstere 11 adet zeytinyağı fabrikasında yılda yaklaşık 9-10 bin ton zeytinyağı üretiliyor.

Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara sözlerine şöyle devam etti:

"İlçemizde giderek büyüyen zeytin tarımı ve zeytinyağı üretiminde daha ileri endüstriye geçmemiz gerekiyor. Zeytinyağını bizim çok daha fazlaya satabilir hale gelmemiz gerekiyor. Zeytin üreticisine dönüşümü böyle sağlayabiliriz. Bizim ülkemizde yetişen zeytini ve zeytinyağını tankerlerle alıp götürüp yurt dışına götürüyorlar, ihracat ediyor ve şişeleyip geri satıyorlar. Anadolu’nun zeytinyağları gidiyor onların yağı gibi pazarlanıyor. Oysa bizim kendi markamızı oluşturmamız, kendi markamız üzerinden pazarlamasını yapmamız gerekiyor. Zeytin üreticilerinin sorunları, zeytinin kendi başlı başına dertlerinin tartışılacağı, öne çıkarılacağı ve çözümler üretileceğine katkı sunacağına inandığı festivalimizin ilkini yapıyoruz, önümüzdeki yıllarda devam ettirerek uluslararası düzeye taşıyacağız."

Zeytin sağlıktı

Doktor Başkan zeytinin sağlığa faydasına dikkat çekerken şunları söyledi:

"Zeytinin tarihini incelediğimizde Anadolu tarihiyle eşleştiriliyor. Zeytinin özelliklerini eşleştirdiğimizde de yaşamımızla eşleşiyor. Zeytin saçımızdan tırnağımıza kadar, kalbimizden beynimize kadar her şey için sağlıklı bir üründür. Zeytini ve zeytin yağını tüketmemiz gerekiyor. Ondan kaçınmayalım, çünkü o bizim dostumuz. Vücut için de barıştır. Zeytin, antioksidan özelliğe sahiptir. Yine barışı, vücudun kendisiyle barışık olmasını sağlar. Bunun sağladığı her alanda, her zaman bizim için faydalı olan zeytini ve zeytinyağının tüketilmesi ve onun değerlendirilmesi temel hedefimizdir."

Zeytin tadımı ve çalıştayı

Festivalin ilk gününde Ezgi Gözeger’in moderatörlüğünde Saraçlı Mahallesi’nde “Zeytin Tadımı” etkinliği düzenlendi. Burada, Manavgat’ın genetiği bozulmamış zeytinlerinden geleneksel taş sıkma yöntemiyle, Antik Çağ’dan kalma taş yataklarda, Saraçlı Mahallesi’nin zeytin üreticisi kadınlar tarafından soğuk sıkım zeytinyağı etkinliği yapıldı. Katılımcılar, Manavgatlı yerel üreticilerin özenle yetiştirdiği zeytinleri tadarken, zeytinyağı üretimi ve sürdürülebilir tarım konularında derinlemesine sohbet etme fırsatı buldu.

Eş zamanlı olarak, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde tarım yazarı Mine Ataman moderatörlüğünde bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayda, konusunda uzman akademisyenler tarafından “Zeytin ve Zeytinyağında Kalite”, “Zeytin ve Zeytinyağında Coğrafi İşaret, Markalaşma ve Pazarlama” ile “Zeytinyağının Gastronomideki Yeri ve Önemi” başlıkları altında üç farklı oturum yapıldı.

Festivalin ikinci gününde, ünlü gazeteci Meliha Okur’un moderatörlüğünde bir forum gerçekleştirilecek. Forumun konuğu ise tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım olacak. Yıldırım, zeytincilikte üretici, işgücü sorunları ve çözüm önerileri ile zeytincilikte tağşiş, pazar, ihracat sorunları ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Festival boyunca, Manavgat yöresine ait zeytin ve zeytinyağlarının sergileneceği festival çarşısı, 1-3 Kasım tarihleri arasında Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde ziyaretçilere açık olacak. Burada, yerel üreticilerin sunduğu zeytin çeşitleri ve zeytinyağları ziyaretçiyle buluşacak. Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara’nın vizyonuyla hayata geçirilen ve bölgenin tarihi zeytinlerini tanıtmayı amaçlayan festivalin, zeytin sektörünün katma değerini artırması bekleniyor.