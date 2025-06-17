Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, kültür ve sanat buluşmaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir konser verdi. Şef Özgür Bekiz eşliğinde sahneye çıkan koristler, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Belediye başkan yardımcıları, Manavgat Belediye Meclisi üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluştu.

Konser programında Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri, Türk sanat müziğinin en seçkin eserlerini titizlikle icra etti. Koro solistleri, "Eski Dostlar", "Yıldızların Altında", "Böyle Ayrılık Olmaz", "Agora Meyhanesi", "Seni Unutsaydım" ve "Aşk Çemberi" gibi müzik tarihine damga vurmuş eserleri başarılı yorumlarıyla sahneye taşıdı.

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara adına etkinliğe katılan başkan yardımcıları, sahne sonrası Şef Özgür Bekiz’e ve tüm koro üyelerine çiçek takdim ederek teşekkür etti.