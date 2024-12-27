Manavgat Belediyesi, yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşları yalnız bırakmayarak hasar tespit çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara ekiplerle birlikte saha çalışmasına katıldı.

Manavgat’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmur, fırtına, hortum sonucu ilçede yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Çok sayıda ev, işyeri ve tarım arazisinin etkilendiği felaketin ardından bölgede zarar tespit çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara ve birim amirleri bölgede incelemelerde bulundu. Fırtınada zarar gören üretici ve vatandaşlarla görüşen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sel felaketinin ilk gününden itibaren zaman mefhumu gözetmeden halkın yanında olduklarını belirterek, “Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Manavgat Belediyesi ekipleri, 106 mahalle genelinde teyakkuza geçti. Felaket sonrasında ise hasar çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetini bir an önce gidermeye özen gösterdik. Hayat normale dönene kadar da çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Halk Masaya bu süreçte toplanda 1300 ihbar geldi bu ihbarlara hızlıca dönüş yaparak vatandaşlarımıza yardımcı olduk” dedi.