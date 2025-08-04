Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü pehlivanları, Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde önemli başarılara imza attı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen çok sayıda güreşçinin kol bağladığı müsabakalarda, Manavgat Belediyesi adına er meydanına çıkan pehlivanlar çeşitli boylarda derece elde ederek Manavgat’ı gururlandırdı.

Teşvik 1 Boyu’nda Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcularından Ali Küçük birinci, Mehmet İbradı üçüncü, Teşvik 2 Boyu’nda Umut Altay ikinci, Deste Küçük Boy’da Mehmet Başkan Bozkurt ikinci, Deste Büyük Boy da ise Alper Küçük üçüncü oldu