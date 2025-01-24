Maltepe Belediyesi’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursuyla üniversiteye hazırlanan öğrenciler, 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye genelinde gerçekleştirilen deneme sınavına katıldı.

256 bin 955 öğrencinin katıldığı sınavda Cumhuriyet Eğitim Merkezi YKS hazırlık kursu öğrencilerinden Cihan Çakmakçı Türkiye genelinde bin 461., İstanbul genelinde 260., Maltepe genelinde 7. oldu. Ege Bekem ise Türkiye genelinde bin 842., İstanbul’da 322., Maltepe’de 10. oldu.

Öğrenciler Cumhuriyet Eğitim Merkezi bünyesinde periyodik olarak düzenlenen deneme sınavlarının yanı sıra Türkiye geneli deneme sınavlarına da katılıyor. Merkezde gençler için deneme kampları da gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca belirli bir akademik takvimle ilerlenen kampta periyodik olarak sınava giren öğrenciler, sınavda karşılaşacakları soru tipleri üzerinde çalışmış olurken, kendi konu eksiklerini de tespit ederek çalışma programlarını oluşturuyor. Eğitimde fırsat eşitliği ve hak temelli yaklaşımı benimsemiş olan Cumhuriyet Eğitim Merkezi, gençlerin sınav süreçlerinde yanında oluyor. Merkez, öğrencilerin eğitimlerini seminer, panel, söyleşi, gezi, rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla da destekliyor.