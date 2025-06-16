Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde milli direnişin ilk kıvılcımlarının ateşlendiği ‘Malgaç Köprüsü Baskını ve Yörük Ali Efe 106. yılında minnetle anıldı.

Kuvay-i Milliye Kahramanları arasındaki en önemli isimlerden olan Yörük Ali Efe ve kızanlarının başlattığı ve Yunan işgaline karşı ilk örgütlü direniş olan ‘Malgaç Köprüsü Kuvay-i Milliye Direnişi’nin 106. yıldönümü nedeniyle Sultanhisar’da bulunan Malgaç Baskını Anıtı önünde tören düzenlendi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Yörük Ali Efe’nin torunu emekli Vali Kayhan Kavas, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe protokolü, kurum amirleri, araştırmacı, tarihçi yazarlar ve vatandaşlar katıldı. Malgaç baskını Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Baskın, ulusal direnişe dönüşmede öncü rol oynamıştır"

Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, 16 Haziran 1919’da Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının Malgaç Demiryolu Köprüsü’ne düzenlediği baskının, Yunan sevkiyatını durdurduğunu ve bu direnişin Batı Anadolu’daki ilk büyük başarı olduğunu hatırlatarak, "Bu baskın, yerel direnişin örgütlenmesinde ve giderek ulusal direnişe dönüşmesinde öncü rol oynamıştır" dedi.

"Gençlerimize doğru tarihi anlatmalıyız"

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ise konuşmasında, "Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu Yörük Ali Efe ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Gençlerimize bu tarihi doğru şekilde anlatmak bizlerin görevidir" dedi.

"Kuva-yi Milliye Araştırma Merkezi kurulmalı"

Programda konuşan Yörük Ali Efe’nin torunu emekli Vali Kayhan Kavas, Kuva-yi Milliye’ye ilişkin araştırmaların kurumsal temele oturtulması gerektiğini belirterek, bir Kuva-yi Milliye Araştırma Merkezi kurulması çağrısında bulundu. Kavas ayrıca, bu yöndeki çalışmaları için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından günün anlam ve önemine dair yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından Efelerinin gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi. Son olarak şehitler anısına mevlit okunarak dua edildi ve davetlilere ikramlarda bulunuldu.