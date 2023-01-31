Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü.

Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü.

Haftalardır vatandaşların beklediği kar yağışı, dün gece sabaha kadar yağarak etkisini gösterdi. Karın yağmasıyla beraber ilçe merkezi ve köyler beyaza büründü. Malazgirt-Ahlat yolunda sürücülerin mağduriyet yaşamaması için Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri de yoğun bir mesai harcadı. Araçların rahat bir şekilde ilerlemesi için 116. Şube Şefliği ekiplerince hummalı bir çalışma başlatıldı. Kısa süre içerisinde Malazgirt-Ahlat çevre yolunu temizleyen ekipler, şubeye gelen ihbarları değerlendirmek için Bölge Şefi Fehim Altıntaş öncülünde 7-24 hazır bekliyorlar.

Saha Amiri Alican Ömeroğlu, beklenen kar yağışının ilçede de etkili olduğunu söyleyerek, “Karayolları ekipleri olarak bütün yollarımızda 7-24 çalışmalarımız var. Çok şükür şu an yollarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Yollarımızı açtık. Beklenen kar yağışına ekip olarak hazırız” dedi.