Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında yapılan imar planı değişikliği vatandaşların tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar yapılan değişiklikle kişisel mülklerinin başka şahıslarla ortak hale getirildiğini ileri sürerek, uygulamanın iptal edilmesini istedi.

Doğanşehir ilçesinde hayata geçirilen yeni imar planı uygulaması, bölge halkı arasında büyük tepkilere yol açtı. Vatandaşlar, tapulu arazilerinin yeniden düzenlenerek başkalarıyla ortak hale getirildiğini belirtip durumun ciddi mağduriyetlere neden olduğunu kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Doğanşehir Belediyesi’nden yaşanan mağduriyetin giderilmesini, imar planının gözden geçirilerek iptal edilmesini talep eden vatandaşlardan Ali Alagöz, yapılan düzenlemenin ardından kendi mülkünün parçalanarak başkalarıyla paylaştırıldığını kaydederek, "Şu an Doğanşehir’de 3 bin ila 4 bin kişi bu uygulamadan mağdur durumda. Belediyenin yaptığı parselasyonla bazı kişilerin arazileri başkalarına ortak edilmiş. 225 metrekare olan yerimi 157 metrekareye düşürdüler. Evin içini ikiye bölüp bir kısmını başkasına verdiler. Bu kadar mağduriyetin yaşandığı bir süreçte hiçbir yerel yönetici veya siyasetçi ses çıkarmıyor" dedi.

"İnsanlar birbirine düşman oldu"

Bir diğer bölge sakini Aslan Karahan ise "Doğanşehir metropol değil, buna göre bir imar planı yapılmalıydı. İnsanlar geçim derdindeyken bu uygulama onları birbirine düşman etti. Düşman olan insanlar aynı parsele ortak edildi. Eğer bu plan iptal edilmezse Doğanşehir’de çok ciddi olaylar yaşanabilir. İnsanlar birbirine düşman oldu" dedi.

"Mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz"

Ahmet Doğan da, "Şu anda insanlar birbirine adeta düşman gözüyle bakıyor. Bu imar planı üzerinden bazı kişiler adeta pusuya yatmış durumda. Planın bir an önce uygulamaya geçirilmesini isteyenler var. Öte yandan, bu planın doğuracağı mağduriyetleri gören ve bu durumun ortadan kaldırılması için mücadele eden insanlar da var. Doğanşehir’e baktığımızda, metropol olacağız söylemleri duyuyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Doğanşehir Belediyesi’nin bu konuda ne yaptığı ortada. Bizler yaşadığımız bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.