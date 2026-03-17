Malatya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik ecza ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 3 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda 27 bin 564 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ile 93 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda hedef konumda bulunan 4 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.