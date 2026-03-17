Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında F.A.K. isimli şahsın izine ulaşıldı. 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması, bilişim yoluyla dolandırıcılık, evden hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak' suçlarından toplam 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A.K., cezaevine teslim edildi.
