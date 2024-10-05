MALATYA (İHA) – Koloğlu Holding iştiraklerinden olan Arslanlı Alçı, Malatya’da inşaat sektörü ve bayi temsilcilerine yönelik "Usta Bilgilendirme ve Ürün Tanıtım" programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, üretimine 2 ay önce başlanan Arplak Alçı Plaka Ürünleri tanıtıldı.

Bir otelde düzenlenen Usta Bilgilendirme ve Ürün Tanıtım programında, şirket yöneticileri, inşaat sektörü ve bayi temsilcileri bir araya geldi.

Arplak, yangına dayanım testinden 60 puanla geçti

Arslanlı A.Ş.’nin yemi ürünü olan ve kısa sürede gerek yurt içi ve gerekse yırt dışı pazarda tercih edilen ürünler arasına giren Arplak, dünyada en saygın test laboratuvarlarından biri olan Efectis Era’ya yangına dayanım testini yaptırdı.

60 dakika çeşitli derecelerde yüksek ısıya maruz bırakılarak yakılan Arplak, yangına dayanım testini de başarıyla geçerek, iç pazar ve dış pazarda tercih edilme sebebi arasına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Deprem sonrası yapılarda plaka kullanımı

Özellikle Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep gibi depremle iç içe yaşayan şehirlerde, bu ürünlerin kullanımının önemine işaret edilirken, toplantıda kalite, esneklik ve üstün performansa sahip ürünler, inşaat sektörü temsilcileri bayiler ve ustalardan tam not aldı.

Arslanlı Alçı Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşe Gökçal Keleş, “Şuanda hali hazırda 50 ilde 150 bayi ile inşaat sektöründe hizmet vermekteyiz. Bunların en başında da deprem bölgesi yer alıyor. Malatya’da da yapı kimyasalları, alçı, boya ve diğer mantolama ürünlerinde aktif olarak bulunmaktaydık. Şuanda Arplak alçı ürünleri ile de varız. Ustalarımızla bayilerimizle bir arya gelerek ürünlerimizi tanıtmak istedik. Sizlerden aldığımız güç ve kalite politikamız doğrultusunda boya üretimine başlamış ve 2024 yılının Arplak alçı tesisimizi sizlerin huzuruna sunmuş bulunuyoruz. İlk günlerden bugüne kadar başarımızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, bayilerimize ve değerli ustalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda Üretim Müdürü Cem Yılmaz ise bayiler ve ustalara ürün hakkında bilgi vererek, yeni ürünlerle ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı. Yurt içinde yaygın bir bayi ağı olan ve bağlantılı olarak 82 ülkeye ihracat yapan şirketin programlarını diğer illerde de gerçekleştireceği bildirildi.