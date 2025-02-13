Malatya’da bir süredir etkili olan kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı zorlaştırıyor. Akçadağ, Darende, Arapgir ve Pütürge ilçelerinin kırsal alanlarında kar kalınlıkları 1 metreyi aşarken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Pütürge ilçesinde ise akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı devam ediyor. Gündeğer Mahalle Muhtarı Özcan Yıldırım, bölgede kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığını belirtti.

Kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluştururken, bölgedeki ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.