Malatya’da 17-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Kariyer Fuarı hazırlıkları kapsamında, Vali Seddar Yavuz başkanlığında İpekyolu İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, kentteki üniversiteler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, fuar hazırlık süreci, kurumlar arası iş birliği ve yürütülecek faaliyetler ele alındı. Toplantının açılışında konuşan Vali Yavuz, Kariyer Fuarı’nın Malatya için önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fuarın, öğrenciler ile mezunlar ve iş dünyası arasında köprü kurmayı amaçladığını ifade eden Yavuz, "Firmaların sahip olduğu birikimin insan kaynağına aktarılması, gönüllülük esasına dayalı bir yaklaşımla teşvik edilmektedir. Bu sayede bireylerin kariyer yolculuklarına katkı sunulacak, ülkemizin geleceğine değer katılacaktır" dedi.

Yavuz, organizasyonun yalnızca bir üniversite faaliyeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, şehirdeki tüm dinamiklerin bu sürece katkı sunmasının önemine işaret etti. Özellikle iş dünyasının desteğiyle etkinliğin daha anlamlı hale geleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genç istihdamı ve kariyer planlamasına yönelik projelere verdiği desteği hatırlatan Yavuz, bu tür organizasyonların yaygınlaştırılmasında bunun önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Toplantı, fuar süresince yürütülecek çalışmaların eşgüdüm içinde gerçekleştirilmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.