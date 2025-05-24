Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan ve yaklaşık 800 yıllık olduğu belirtilen Menengiç ağacının tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra, 220’nin üzerinde tescilli tarihi yapısıyla dikkat çeken Malatya’nın Arapgir ilçesinde tarihi bir doğa mirası koruma altına alınmak isteniyor. İlçeye bağlı Onar Mahallesi’nde bulunan ve bölge halkı tarafından "800 yıllık" olarak nitelendirilen Menengiç ağacının tescillenmesi amacıyla resmi girişimler başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, ağacın korunması ve kültürel miras olarak tescillenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Tanrıvermiş, yetkililerin yaptığı incelemelerde ağacın büyük oranda işlevini kaybettiğinin tespit edildiğini ancak buna rağmen bölge ve tarih açısından önemli bir değeri olduğunu ifade etti.

Dernek Başkanı Tanrıvermiş ağacın tescillenmesi için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.