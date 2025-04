Malatya’da düzenlenen 2. İpekyolu Kariyer Fuarı, kamu, üniversite ve özel sektör temsilcilerini gençlerle buluşturdu. Açılışta konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Gençleri geleceğe hazırlamak ve bölgesel kalkınmayı birlikte inşa etmek zorundayız" mesajı verdi.

Malatya’da bu yıl ikincisi düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış programına Malatya Valisi Seddar Yavuz başta olmak üzere birçok kamu yöneticisi, üniversite rektörleri, iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Fuarın açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, dijital çağın getirdiği değişimlere dikkat çekerek gençlerin ilgi alanları ve yeteneklerine uygun kariyer planlaması yapmalarının önemine vurgu yaptı.

Vali Yavuz konuşmasında, "Küresel ısınma, iklim değişikliği, iç çatışmalar, işgaller gibi küresel sorunların yaşandığı bu dünyada, evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve onları mutlu olacakları mesleklere yönlendirmek her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Gençlerle her buluşmamda özellikle altını çizdiğim bir husus var. Önemli olan başkalarının zirvesine ulaşmak değil, kendi zirvenizi bulmak ve orada mutlu olabilmektir. Her bireyin zirvesi farklıdır. Başkalarının hayatlarına odaklanmak, kendi potansiyelinizi fark etmenize engel olur. Bu nedenle gençlerimizin, yeteneklerini, ilgi alanlarını ve kişisel kabiliyetlerini iyi analiz etmeleri gerekir. Kariyer planlaması bu farkındalıkla başlar. Üniversiteden sadece ders çalışarak mezun olunduğunda, mezuniyet sonrası karşılaşılacak tablo pek iç açıcı olmayabilir. Dil öğrenin, staj yapın, kendinizi geliştirin. 24 saat uzun bir süredir; doğru kullanıldığında çok şey başarabilirsiniz" dedi.

Kariyer fuarlarının gençlere rehberlik etme açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yavuz, Malatya’nın bu alandaki potansiyeline de değinerek, "Malatya, sadece herhangi bir şehir değildir. Cumhuriyet tarihimizin son 50 yılına damga vuran devlet ve siyaset adamları, bilim insanları yetiştirmiştir. Malatyalılık bir iddiadır ve bu iddia boş değildir" ifadelerini kullandı.

Bölgesel iş birliklerinin önemine de değinen Vali Yavuz, şehirler arası rekabet yerine şehirler arası dayanışmayı savunduklarını dile getirerek "Artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Bu yüzden bölgesel iş birliklerini artırmamız gerekiyor. Özellikle Malatya, Elazığ ve Adıyaman üçlüsünün birlikte hareket etmesi; turizm, sanayi ve kalkınma açısından ortak projeler üretmesi gerektiğine inanıyorum. Mikro milliyetçilikle bir yere varamayız. Ellerimizi birleştirerek, bölgesel kalkınmayı birlikte inşa etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Sanayi devrimini kaçıran bir ülke olarak, dijital çağın gerisinde kalınmaması gerektiğini de vurgulayan Yavuz, "Bilim ve teknolojiye yatırım yapmayan bir ülkenin bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Güçlü Türkiye, ancak güçlü ekonomi, bilim ve teknolojiyle mümkündür. Bu nedenle gençlerimizi bilimle, üretimle, teknolojiyle buluşturmak zorundayız" diye konuştu.

"Bu fuar yerel değil, bölgesel ölçekte ses getiriyor"

İpekyolu Kariyer Fuarı’nın açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise organizasyonun sadece yerel değil, bölgesel ölçekte de önemli bir etki oluşturduğunu söyledi. Başkan Er, "Bu fuar sayesinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları hem kariyer fırsatlarını gençlerle paylaşma hem de kurumsal marka değerlerini artırma imkânı bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Gençlerin doğrudan işverenlerle bir araya geldiği bu platformun önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini vurgulayan Er, "Gençlerimiz burada doğrudan işverenlerle tanışacak, staj ve iş imkânlarını ilk ağızdan dinleme fırsatı bulacaktır. Özellikle belediyemizde işe girmek isteyen çok sayıda vatandaşımız var. Ancak belediye istihdamı sınırlı bir alan. Bu nedenle insanların umutlarını boşa çıkarmamak adına İstihdam Merkezi kurduk. Kurduğumuz bu merkezle birlikte çok önemli sonuçlar elde ettik. Bu merkez aracılığıyla birçok gencimiz özel sektörle buluştu, iş sahibi oldu" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılış sonrası protokol üyeleri fuarı gezerek gençler ile sohbet ettiler. İki gün sürecek olan İpekyolu Kariyer Fuarı, üniversite öğrencileri ve genç girişimciler başta olmak üzere tüm katılımcılara kariyer planlaması konusunda rehberlik etmeyi hedefliyor.