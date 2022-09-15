Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Maharet Sokak’ta meydana geldi. V.A. idaresindeki 58 ABN 968 plakalı Fiat marka otomobil, A.A yönetimindeki 44 EL 177 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 ambulansıyla yaralı otomobil sürücüsü A.A ile N.A adlı yolcu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.