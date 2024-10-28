Malatya’da, tüm kademelerdeki öğrenciler, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli filmi izleyerek Cumhuriyet’in kuruluş destanını öğrenme fırsatı buldu.

Malatya’da, Cumhuriyet Haftası, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda 28 Ekim’de düzenlenen etkinliklerle başladı. Kentte tüm kademelerdeki öğrenciler, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli filmi izleyerek Cumhuriyet’in kuruluş destanını öğrenme fırsatı buldu.

Cumhuriyet Haftası, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda, okullarda "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" adlı film gösterimi gerçekleştirildi. Film, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor.

Öğrencilerin cumhuriyetin önemini ve tarihini daha iyi anlaması hedeflenirken, etkinlikler boyunca çeşitli programlar ve aktiviteler de planlanıyor. Bu hafta boyunca yapılan etkinliklerle, cumhuriyet bilinci ve değerleri genç nesillere aktarılmaya devam edilecek.